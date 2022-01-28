Вже стартував новий сезон шоу "Майстер Шеф", в якому зібрали одних з найяскравіших учасників - глядачі висловили свою думку про одного з них.

В "Майстер Шеф. Битва сезонів" вирішили зібрати одних з найяскравіших учасників колишніх випусків, передає Politeka.net. Спробувати свої сили в проекті прийшов і Віктор Перехрест, якого називають людиною-катастрофою.

На відео, оприлюдненому в Ютуб, показали, як учасник не може впоратися з вогнем, а також забруднив стіл.

Інші учасники по-різному висловилися про Віктора, одні називали його "суцільним факапом", а інші - чесною і відкритою людиною.

У Мережі також прокоментували повернення хлопця на проєкт. Більшість по-доброму жартували, і раділи тому, що він знову на шоу.

"Вітюша смішить як завжди.Без нього нудно", " Ну нарешті яскраві люди в цьому сезоні!!! Наталка, Велика, Цвігун, Серветник, Анжела, Іришка, Білодід, ну і Міцек куди без нього))) а Вітюня ну, просто прикраса будь-якого проєкту))))) спасибі, що не вилетів з чорних так відразу", "Люблю Вітю. Він розумничка!", "Без Віті шоу не шоу😂", " Вітя, біда (((((але без нього ніяк!!!!!",- написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, що зірка "Майстер Шеф. Битва сезонів " набедокурив у першому ж випуску, відео

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