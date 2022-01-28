Як повідомляє Politeka.net, відома блогерша Анна Богдан, яка стала обраницею Михайла Заливако на шоу "Холостяк", відкрила завісу їхніх стосунків в Instagram.
Після завершення проекту Михайло Заливако і Анна Богдан зуміли зберегти свої почуття. Вони живуть разом і скоро відсвяткують першу річницю. Пара активно ділиться подробицями свого життя в соцмережі і періодично відповідає на питання фоловерів.
"Все добре. Лаємося по дрібницях, як і всі пари. Н а в цілому все дус», - розповіла обраниця «Холостяк».
Відзначимо, раніше кохані розповідали, що у них є важливе правило: не виходити з кімнати, поки не вирішать питання. Вже в кімнаті можна робити все:"можна кричати, стрибати на стелі і стояти на руках, але не можна не вирішити проблему".
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При цьому, миритися після сварок першим підходить зазвичай Михайло. За словами Анни, в їх парі він більш гнучкий.
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