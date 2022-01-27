Як передає Politeka.net, Олена Кравець є зіркою "Квартал 95" і творцем "Жіночого кварталу". На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася новими Сторіз. На кадрах Олена Кравець вирішила поділитися порадою та настановою для молоді. Актриса згадала вираз, який описує всю її юність.

"Скажу так, хлопці. Є вислів, який виправдав всю мою юність. Якщо ти не витратив молодість даремно, то значить ти витратив молодість даремно. Все", - з посмішкою на обличчі висловилася Олена Кравець.

Нагадавши, Кравець нещодавно заговорила про зміни у своєму житті та з цього приводу зважилася на зміни в зовнішності. Довгий час артистка ходила з каре, однак, вона вирішила зробити стрижку ще коротшою, яка підкреслює її шикарні риси обличчя.

Олена Кравець це пояснила тим, що якщо жінці хочеться змін, то вона намагається щось в собі змінити.

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