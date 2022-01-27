Як передає Politeka.net, нещодавно відомий український актор Артур Логай здобув перемогу на проєкті "Танці з зірками". Як відомо, зараз він одружений на своїй колезі по серіалу "Київ вдень і вночі". На своїй сторінці в Instagram актор розповів про важливу для себе подію. Вони з дружиною Євгенією Павленко святкують річницю 5 років стосунків. Варто відзначити, що у подружжя також є син - Лев, якому скоро буде 3 роки.

"Терпить мене, не інакше. Досить працювати...І у тебе з голови антена у вигляді телефону", - зробив зауваження і помітив Артур Логай.

"5 років разом", - зазначила дружина актора Євгенія Павленко.

Нагадаємо, що в Артура Логая також є позашлюбний син, на ім'я Герман. З його мамою вони познайомилися на зйомках проекту Х-Фактор, в якому він брав участь як вокаліст. Після того, як він вилетів з шоу, у них закрутився роман. Син Логая знайомі один з одним і проводять час разом.

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