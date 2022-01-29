Відома співачка Оля Полякова поділилася в мережі кадрами в новому образі, в якому з'явилася на ефірі "Голосу країни", оцінили всі.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка і актриса Ольга Полякова, яка стала зірковим тренером в шоу "Голос країни", поділилася в своєму Instagram яскравими кадрами в незвичайному образі. Виявилося, що цей розкішний і спокусливий наряд зірка вибрала для зйомок чергового ефіру вокального шоу.

Як видно, на фотографіях Оля позує в короткій червоній сукні оригінального крою і незвичайної текстури, яке підкреслило її витончену фігурку, декольте і стрункі ноги. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі яскравий макіяж з червоною помадою і чорними стрілками.

У підписі до фотографій Полякова написала: "Яке фото крутіше? 12345??? @goloskrainy_official". Користувачі тут же почали коментувати новий образ зірки, відзначили розкішне вбрання і зіркові колеги артистки, серед яких Катерина Кухар, Dzidzio, Леся Нікітюк, Діма Коляденко та інші.

"Статуетка! Нереальна красуня", "Відмінно і симпатично", "Такі ноги "відрізати" не можна", "Яка красива Оля", "Барбі", "Всі ідеальні, адже на них Оля", "Еталон краси! Королева!", "Всі прекрасні", "Ноги неймовірні", "Жіночна", "Найдовші і красиві ноги України! Красуня, ти скрізь крута", "Ну як же можна так чудово виглядати", - пишуть в коментарях.

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