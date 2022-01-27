Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Ані Лорак, яка після розлучення з турецьким чоловіком Муратом, остаточно перебралася з донькою в Москву і активно будує кар'єру в середовищі російського шоу-бізнесу, поділилася в своїх Instagram-сторіс яскравими кадрами з відпочинку в Дубаї.

Так, зірка опублікувала коротке відео, в якому пританцьовуючи крокує по піску красивого пляжу, а за її спиною видно один із знаменитих Дубайських хмарочосів. Перед камерою Лорак з'явилася в стильному чорному купальнику, який складається з двох частин. Цей наряд красиво підкреслив струнку фігуру і апетитні форми співачки. Її волосся зібране у високий недбалий пучок, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри.

Відзначимо, що раніше Ані Лорак опублікувала в своєму профілі яскраве відео, на якому з'явилася серед густої екзотичної зелені. Ролик вона записала, щоб пропіарити її новий дует з Артемом Качором. У кадрі співачка з'явилася в спокусливому темно-зеленому костюмчику, який тільки підкреслив всі її принади.

Нагадаємо, Ані Лорак заінтригувала прем'єрою, надівши міні-топік: "Цей дует буде бомба".

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак вразила виглядом у короткій сукні та колготках у сітку: "Одним словом...".

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