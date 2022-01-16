Известная артистка Ани Лорак, которая объявила свой тур по Украине, в сияющем платье и колготках в сетку рассказала, как начала год.

Как передает Politeka.net, Ани Лорак является известной певицей. Как известно, недавно исполнительница выступила с концертом в Украине, спустя много лет. В 2014-ом году артистка покинула Украину и из-за высказываний в её адрес, осталась в России.

Так, на этот раз певица опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Ани Лорак позирует перед камерой в шикарном коротком платье со сверкающими частицами и колготками в сетку. Под фото Лорак рассказала, как у неё начался 2022-ой год.

"Опишите начало своего года💕 Я ворвалась в 2022-й в работе и ощущаю прилив сил💥

Новые песни, новые проекты, новые эмоции.

Мне нравится этот тигр", — высказалась Ани Лорак.

Поклонники оставили множество комментариев под фото певицы: "Какая же вы 🔥🔥🔥 Вам очень идёт этот образ...", "Безумно красиво!", "Наша Дива! Тигрёнок встретил пока не очень ласково, Ждём ваших новых работ! Удачного тура вам по Украине", "Ждём вас в Украине 👏👏👏наша Дива любимая", "Красавица, одним словом дива".

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