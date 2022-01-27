Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Ани Лорак, которая после развода с турецким мужем Муратом, окончательно перебралась с дочкой в Москву и активно строит карьеру в среде российского шоу-бизнеса, поделилась в своих Instagram-сторис яркими кадрами с отдыха в Дубае.

Так, звезда опубликовала короткое видео, в котором пританцовывая шагает по песку красивого пляжа, а за ее спиной видно один из знаменитых дубайских небоскребов. Перед камерой Лорак появилась в стильном черном купальнике, который состоит из двух частей. Этот наряд красиво подчеркнул стройную фигуру и аппетитные формы певицы. Ее волосы собраны в высокий небрежный пучок, а на лице модные солнцезащитные очки.

Отметим, что ранее Ани Лорак опубликовала в своем профиле яркое видео, на котором появилась среди густой экзотической зелени. Ролик она записала, чтобы пропиарить ее новый дуэт с Артемом Качером. В кадре певица появилась в соблазнительном темно-зеленом костюмчике, который только подчеркнул все ее прелести.

Напомним, Ани Лорак заинтриговала премьерой, надев мини-топик: "Этот дуэт будет бомба".

Как сообщала Politeka, Ани Лорак поразила видом в коротком платье и колготках в сетку: "Одним словом...".

Также Politeka писала, что Лорак рядом с дочкой рассекретила семейный праздник: "Сегодня исполнился годик и месяц".