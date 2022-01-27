Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво дуже активно веде свої соціальні мережі. У себе в Instagram ресторатор регулярно ділиться цікавими історіями зі свого життя, показує зйомки, а також своє повсякденне життя.
Цього разу він опублікував фото, зроблене на кухні. Ектор позував в стильній коричневій сорочці і грайливо дивився в кадр.
"Продовжіть фразу в коментарях: нескінченно можна дивитися на 3 речі: вогонь, воду і...", - вирішив пограти зі своїми шанувальниками шоумен.
В коментарях зірці "Майстер Шеф" залишили масу компліментів. Також шанувальники відповіли йому на його гру.
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"Як чоловік готує", "І як Ектор готує", "і на коханого чоловіка", "І на Ектора Хіменс-Браво! Дивитися, як готує такий чоловік можна нескінченно!", "Вогонь, воду і як Ектор проводить майстер клас", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Ектор Хіменес-Браво раптово засвітився в українському костюмі: "Ось це козак".
Як повідомляла Politeka, Ектор Хіменес-Браво попросив фанатів про допомогу: "є троє тяжкопоранених...".
Також Politeka писала, що Ектор Хіменес-Браво продемонстрував, за що любить Україну: "дивіться, як красиво".