Як пише Politeka.net, в Instagram Леся Нікітюк щодня радує своїх шанувальників позитивними сторіс. Вона показує повсякденне життя, при цьому постійно додає в свої відео жарти.

Цього разу артистка зробила ефектне фото в дзеркалі, похвалившись своїм яскравим образом. Телеведуча позувала в шкіряній сорочці вільного крою. Образ доповнювали накручені локони блондинки і яскравий макіяж. Нікітюк вирішила поскаржитися на життя зірки, яка постійно зайнята. До цього у своїх сторіс вона показувала, що цілий день провела на зустрічах.

"Фурія влітає на манікюр. А я, між іншим, втомилася", - підписала фото зірка.

Як відомо, крім роботи в декількох телевізійних шоу Нікітюк активно займається своїм блогом. Вона рекламує багато продуктів, за що отримує пристойні гонорари.

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