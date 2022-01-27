Як пише Politeka.net, в Instagram Леся Нікітюк щодня радує своїх шанувальників позитивними сторіс. Вона показує повсякденне життя, при цьому постійно додає в свої відео жарти.
Цього разу артистка зробила ефектне фото в дзеркалі, похвалившись своїм яскравим образом. Телеведуча позувала в шкіряній сорочці вільного крою. Образ доповнювали накручені локони блондинки і яскравий макіяж. Нікітюк вирішила поскаржитися на життя зірки, яка постійно зайнята. До цього у своїх сторіс вона показувала, що цілий день провела на зустрічах.
"Фурія влітає на манікюр. А я, між іншим, втомилася", - підписала фото зірка.
Як відомо, крім роботи в декількох телевізійних шоу Нікітюк активно займається своїм блогом. Вона рекламує багато продуктів, за що отримує пристойні гонорари.
Зарослий Галкін показав деталі інтер'єру замку, в якому живе з Пугачовою: "Мальдівам і не снилося"
Поліція знайшла тіло зірки популярних серіалів, розкрито деталі трагедії: "Спи спокійно"
Рябчук з посмішкою на обличчі розповів, як розправився з товаришами по службі: "Пішов куди очі дивляться"
Полякова здивувала вчинком на адресу Тіни Кароль після їх серйозного конфлікту: "Будь щаслива"
Чоловіка відомої української співачки підозрюють у серйозному злочині: "Загрожує до 12 років в'язниці"
Нагадаємо, що Леся Нікітюк зіткнулася з серйозною неприємністю:"вас прослуховують".
Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк поскаржилася на невдачу після приїзду до Києва:"ламатиме двері".
Також Politeka писала, що Нікітюк влаштувала ефектну примірку білизни, яскраві кадри: "сідають ідеально...".