Відома співачка і актриса Дженніфер Лопес вибрала незвичайний образ, який її повністю перетворив.

Як передає Politeka.net, Дженніфер Лопес вирішила показати досить незвичайний образ в одязі у велику клітку. Червоно-чорна клітина підкреслила засмагу Лопес, а її ботильйони такого ж кольору і дизайну разом з сумкою вдало завершили цибулю.

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Очевидно, цього разу артистка вирішила показати трендовий лук для реклами нового образу, тому не стала розповідати, для чого так вбралася. Як можна помітити, Лопес вирішила також надіти перуку і змінила зачіску.

В цілому, образ складався з светри, прикрашеного паєтками, а також широких брюк-кльош – справжнього тренда 2022. Свій аутфіт Дженніфер доповнила черевиками в тон і маленькою сумочкою.

"Клуб дівчаток в клітку 💋 🖤 ❤ ️" - пише Лопес під кадрами.

Шанувальники обговорили:

"Я хочу вступити в цей клуб; я обожнюю момент з червоними губами! 👏 🏽 ; Вибери мене!!! 🙏 ; і просто так.... завтра куплю картатий наряд ❤️; любов❤️; дівчинка, ви так добре виглядаєте 👑; Так красиво і так несподівано❤; симпатичний наряд! 💓 ; Вау молодо виглядаєш; сильні жінки розширюють можливості жінок ❤».

Дженніфер є всесвітньо відомою співачкою і актрисою. У соціальних мережах часто обговорюють образи артистки. Цього разу на фан-сторінці Лопес з'явилося нове фото. На кадрах засвітили актрису в червоному латексному костюмі.

На 52-річній Дженніфер Лопес червоний спортивний топ і Латексні лосини, які підкреслюють її пишні форми.

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