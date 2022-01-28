Известная певица и актриса Дженнифер Лопес выбрала необычный образ, который ее полностью преобразил.

Как передает Politeka.net, Дженнифер Лопес решила показать довольно необычный образ в одежде в крупную клетку. Красно-черная клетка подчеркнула загар Лопес, а ее ботильоны такого же цвета и дизайна вместе с сумкой удачно завершили лук.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Очевидно, в этот раз артистка решила показать трендовый лук для рекламы нового образа, поэтому не стала рассказывать, для чего так нарядилась. Как можно заметить, Лопес решила также надеть парик и сменила прическу.

В целом, образ состоял из свитера, украшенного пайетками, а также широких брюк-клеш – настоящего тренда 2022. Свой аутфит Дженнифер дополнила ботинками в тон и маленькой сумочкой.

«Клуб девочек в клетку 💋🖤❤️» - пишет Лопес под кадрами.

Поклонники обсудили:

«Я хочу вступить в этот клуб; Я обожаю момент с красными губами! 👏🏽; Выбери меня!!! 🙏; и просто так…. завтра куплю клетчатый наряд ❤️; Любовь❤️; Девочка, вы так хорошо выглядите 👑; Так красиво и так неожиданно❤; симпатичный наряд! 💓; Вау молодо выглядишь; Сильные женщины расширяют возможности женщин ❤».

Дженнифер является всемирно известной певицей и актрисой. В социальных сетях часто обсуждают образы артистки. На этот раз на фан-странице Лопес появилось новое фото. На кадрах засветили актрису в красном латексном костюме.

На 52-летней Дженнифер Лопес красный спортивный топ и латексные лосины, которые подчеркивают её пышные формы.

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