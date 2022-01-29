Вікторія Смеюха займається розвитком сольної кар'єри, а також багато подорожує і відпочиває, повідомляє Politeka.net. У нових сторіс Instagram співачка блиснула ідеальною фігурою в мокрій чорній сукні.
Демонструючи мокрі принади, Вікторія Смеюха вирішила розкрити секрет успіху у чоловіків.
"Протягом життя Мені часто робили компліменти з приводу моєї посмішки се**уального голосу. А також я вважаю, що у мене приваблива фігура", - написала співачка.
"Щоб бути щасливою, недостатньо просто бути се**альною, потрібно постійно працювати над собою і прокачувати себе як жінку. А до стану щасливої жінки завжди притягуються найдостойніші чоловіки. З вірою в себе!", - додала Вікторія Смеюха.
Галкін, знявши як жує Алла Пугачова на домашній кухні, показав, що вони їдять "Скільки того життя"
Трагедія в багатоповерхівці, з чоловіком розправилися прямо в під'їзді: про що розповіли свідки
Екс-залицяльники Огневич, яку переслідує неадекватний фанат, несподівано зібралися разом: "Хлопчики, що ви так..."
Полякова здивувала вчинком на адресу Тіни Кароль після їх серйозного конфлікту: "Будь щаслива"
Осадча повідала про радісну подію в житті свого кума Потапа: "До сліз"
Зазначимо, Вікторія Смеюха не розкриває подробиці особистого життя. Одного разу артистка зізналася, що колишній коханий їй зрадив перед самим весіллям.
А в минулорічних інтерв'ю вона зізналася, що будувала стосунки з іншим чоловіком, якого любила.
"Мабуть, це не та людина, яка мені потрібна", - прокоментувала зірка.
Нагадаємо, Смеюха з "НеАнгелів" зняла верх купальника заради ефектної фотосесії на Мальдівах
Як повідомляла Politeka, Сміюха з "НеАнгелів" з ідеальною засмагою вбила пляжними фото
Також Politeka писала, Сміюха з "НеАнгелів" на Мальдівах покрасувалася засмагою і здивувала розмовами про кохання