Колишня солістка "НеАнгели", співачка Вікторія Смеюха, відпочиває на Мальдівах, де не може не показати себе у всій красі й не напроситися на компліменти.

Вікторія Смеюха займається розвитком сольної кар'єри, а також багато подорожує і відпочиває, повідомляє Politeka.net. У нових сторіс Instagram співачка блиснула ідеальною фігурою в мокрій чорній сукні.

Демонструючи мокрі принади, Вікторія Смеюха вирішила розкрити секрет успіху у чоловіків.

"Протягом життя Мені часто робили компліменти з приводу моєї посмішки се**уального голосу. А також я вважаю, що у мене приваблива фігура", - написала співачка.

"Щоб бути щасливою, недостатньо просто бути се**альною, потрібно постійно працювати над собою і прокачувати себе як жінку. А до стану щасливої жінки завжди притягуються найдостойніші чоловіки. З вірою в себе!", - додала Вікторія Смеюха.

Зазначимо, Вікторія Смеюха не розкриває подробиці особистого життя. Одного разу артистка зізналася, що колишній коханий їй зрадив перед самим весіллям.

А в минулорічних інтерв'ю вона зізналася, що будувала стосунки з іншим чоловіком, якого любила.

"Мабуть, це не та людина, яка мені потрібна", - прокоментувала зірка.

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