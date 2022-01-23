Бывшая солистка "НеАнгелы", певица Виктория Смеюха, отправилась в райское местечко, где устроила смелую фотосессию в разных позах - кадры не могут оставить равнодушным.

Виктория Смеюха не только активно развивает сольную карьеру, но и много времени проводит за границей, сообщает Politeka.net. Из новых постов в Инстаграм следует, что в этот раз артистка отправилась в райское местечко - на Мальдивы.

Певица решила устроить фотосессию на пляже в купальнике и в смелых позах, подкрепляя загадочными подписями.

Так, Виктория Смеюха сообщила, что оказалась в конце острова.

"Добралась до конца нашего острова и поняла, что настало время для фотосессии", - написала певица.

Звезда решила продемонстрировать идеальную фигуру.

"Даже море так сильно не волнуется, когда влюбленные целуются", - интригующе написала Виктория Смеюха.

Также певица вовсе решила снять верх купальника, загадочно написав: "Милый, еще одно лето, пожалуйста, и океан побольше".

Примечательно, что артистка нечасто рассказывает о личной жизни. В одном из недавних интервью Виктория Смеюха рассказала, что строила отношения, но, к сожалению, рассталась.

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