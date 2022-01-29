Як пише Politeka.net, "Майстер Шеф. Битва сезонів" - новий сезон популярного проекту, куди запросили найсильніших учасників шоу за останні роки. Знайшлося місце в проекті і для Анжели Липської - суперфіналістки "Майстер Шеф-8". На сторінці проекту в Ютуб з'явилося відео, де учасниця здивувала Хіменес-Браво своїми талантами в молекулярній кухні.

Ектор у відео спробував страву учасниці і після цього сказав свій вердикт.

"Якби мені подали абсолютно всі 20 страв і мені потрібно було вгадати, яка з них ваша, я б відразу вказав на цю. Вау, хочу звернутися до всіх учасників, можливо ви не розглядали Анжела як сильного противника, але я б на вашому місці задумався б", - сказав суддя проекту.

Анжела після конкурсу прокоментувала свій успіх:

"Для мене це було - це знову, це сон, я вже кудись полетіла, це неймовірно, таке відчуття, що дійсно ти прийшла в першому конкурсі і ти показала те, що ти можеш".

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