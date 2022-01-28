Українці стурбовані тим, що Росія пригнала військову техніку до наших кордонів, повідомляє Politeka.net. У Європі говорять про те, що країна-агресор планує наступити, проте українська влада закликає не панікувати.

Питанням безпеки країни також стурбований Ектор Хіменес-Браво, який живе тут з 2009 року. Шоумен побудував в Україні успішний бізнес, і став суддею на шоу "Майстер Шеф".

Відомо, що суддя проєкту хоча і колумбійського походження, але сам живе і в Канаді, де у нього будинок.

У нових сторіс Ектор Хіменес-Браво розповів, що прийшов на зустріч з канадським дипломатом.

"Сьогодні ввечері я йду на зустріч з дипломатом Канади. Сьогодні день народження - 30 років хороших відносин Канади та України. Тому вони сьогодні запросили й це дуже важливо зараз, адже дуже важка ситуація в Україні, але Канада завжди друзі, і допомагатиме Україні. Неважливо, що будуть робити, вони будуть допомагати і я теж", - розповів Ектор Хіменес-Браво.

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