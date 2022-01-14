Известный шеф-повар и главный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво высказался, как относится к блюдам украинской кухни - борщу и голубцам.

Как передает Politeka.net, Эктор Хименес-Браво является известным шеф-поваром и ресторатором. Он прославился благодаря своему участию в шоу "МастерШеф". Уже 11 сезонов он является неизменным главным судьей проекта "МастерШеф". Также, у себя в блоге он делится необычными кулинарными рецептами.

Так, на этот раз шеф-повар опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Эктор Хименес-Браво высказался, что думает о таких блюдах украинской кухни как: борщ и голубцы.

"У нас есть борщ. О, честно, я очень-очень люблю борщ. Когда я кушаю борщ, я не добавляю много сметаны. Что я хочу сказать, здесь в украинских ресторанах не знают, как готовить борщ. Хороший борщ только домашний", — признался Эктор Хименес-Браво.

"Голубцы я очень-очень люблю. Честно, это одно из моих самых любимых блюд. В Канаде, во французской провинции, едят тоже одно блюдо, оно очень похоже, но внутри нет риса, есть только мясо. Я очень люблю украинскую версию голубцов потому что в них есть чуть-чуть риса, есть мясо, очень хороший вкус", — высказался шеф-повар.

"И в целом, украинскую кухню я очень люблю", — заявил Хименес-Браво.

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