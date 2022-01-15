Эктор Хименес-Браво несмотря на загруженный график, много времени посвящает соцсетям, сообщает Politeka.net. В своем Инстаграм ресторатор рассказывает о самом интересном.
В частности, 14 января судья "Мастер Шеф" отпраздновал 50-летие. Ресторатор отметил день рождения в одном из ресторанов, и пригласил несколько звезд и других важных для него людей.
А в новых сторис Эктор Хименес-Браво рассказал о своем завтраке.
"После дня рождения мой завтрак - авокадо-тост, лосось, яйцо пашот, капучино и апельсиновый сок", - поделился ресторатор показывая на тарелку.
Пугачева засветила настоящее лицо до пластики и без фильтров: "Наконец-то похожа на себя"
Жена "Холостяка" Добрынина решила не притворяться, что все хорошо: "Я на грани..."
Стихия надвигается на Украину, погода резко испортится: в каких областях объявили I уровень опасности
Найдено тело пропавшей почти две недели назад украинки: "Писала, что отдыхает в Египте..."
Авария унела жизни бойцов АТО: "Ехали на похороны, но так и не доехали"
"У меня много энергии, хороший завтрак, потом иду на работу, и будет невероятный день. Хорошей субботы, хорошего уик-энда, друзья", - рассказал о планах судья популярного проекта.
Отметим, Эктор Хименес-Браво переехал в Украину из Канады в 2009 году. Ресторатор построил успешный бизнес, а позже начал сниматься в шоу "Мастер Шеф". За это время он завоевал огромную популярность в Украине.
Напомним, что Хименес-Браво в компании своей главной женщины поделился особенной радостью
А еще Politeka писала, что грустный Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как празднует юбилей
Также Politeka сообщала, что Эктор Хименес-Браво высказал, что думает об украинском борще и голубцах