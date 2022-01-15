Известный ресторатор, шоумен и судья программы "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как проводит утро после своего дня рождения и рассказал, какой завтрак предпочитает.

Эктор Хименес-Браво несмотря на загруженный график, много времени посвящает соцсетям, сообщает Politeka.net. В своем Инстаграм ресторатор рассказывает о самом интересном.

В частности, 14 января судья "Мастер Шеф" отпраздновал 50-летие. Ресторатор отметил день рождения в одном из ресторанов, и пригласил несколько звезд и других важных для него людей.

А в новых сторис Эктор Хименес-Браво рассказал о своем завтраке.

"После дня рождения мой завтрак - авокадо-тост, лосось, яйцо пашот, капучино и апельсиновый сок", - поделился ресторатор показывая на тарелку.

"У меня много энергии, хороший завтрак, потом иду на работу, и будет невероятный день. Хорошей субботы, хорошего уик-энда, друзья", - рассказал о планах судья популярного проекта.

Отметим, Эктор Хименес-Браво переехал в Украину из Канады в 2009 году. Ресторатор построил успешный бизнес, а позже начал сниматься в шоу "Мастер Шеф". За это время он завоевал огромную популярность в Украине.

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