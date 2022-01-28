Як передає Politeka.net, Олексій Завгородній разом з Надею Дорофєєвою багато років були успішною групою "Время и Стекло". Однак, навесні 2020-го року група розпалася, і вони тепер ведуть сольну кар'єру кожен окремо. На своїй сторінці в Instagram Завгородній опублікував нові Сторіз. Артист вирішив відповісти, чи хоче він стати знову тренером шоу "Голос країни" після того, як став сольним артистом. Відзначимо, що вони з Дорофєєвою були тренерами п'ятого сезону шоу "Голос країни. Діти".

"Мені дуже подобається цей проєкт! "Голос країни" дарує багатьом талантам надію і реалізує артистів! Участь в такому шоу є головним подарунком для будь-якого початківця творця. Бути частиною народження нових зірок - це супер крута місія для мене! Звичайно, я б з радістю повернувся в "Голос країни" як тренер", - відповів на питання Олексій Завгородній.

Нагадаємо, нещодавно артист заявив про своє повернення на сцену. Як відомо, Завгородній працює в продюсерському центрі "MOZGI" разом з Потапом. Співак вже записав безліч пісень і зараз думає випускай свій сольний альбом, як визначиться з вибором, які саме пісні в нього додати.

Відзначимо, що крім розпаду групи у Завгороднього видався важкий час. Він також розлучився зі своєю дружиною Анною Андрійчук, з якою був у стосунках близько 11 років.

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