У новому сезоні "Майстер Шеф" зібрали одні з найяскравіших колишніх учасників, які тепер повинні довести, хто з них найкращий, передає Politeka.net.
Так, один з кухарів Андрій Колесник знімався в шоу вісім років тому. За ці роки кухар провів колосальну роботу над собою. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки) Зараз він влаштувався су-шефом в одному з ресторанів.
У своєму Instagram-пості учасник розповів про свою діяльність докладніше. Зокрема, він працював у багатьох ресторанах кухарем, викладав в Академії успішних кухарів, проводив майстер-класи і сам їх проходив, навчався у кращих, брав участь у самітах в Україні та за кордоном, отримував призові місця в конкурсах, читав книги й дивився відео з кулінарії, знайомився з кухнею різних країн.
"Вісім років я не був на кухні "МастерШеф"... Я вважаю, що у мене достатньо знань і досвіду, щоб перемогти в цьому сезоні. Єдине, що мені може перешкодити – це мої емоції, але над ними я теж працював", - додав в кінці автор поста.
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