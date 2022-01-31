Як передає Politeka.net, Дмитро Шевченко отримав відмову у фіналі другого сезону проєкту "Холостячка" зі Златою Огневич. Співачка вибрала іншого - Андрія Задворного. На одному з інтерв'ю, Шевченка розповів, як пережив відмову Огневич і який зробив висновок.

"Я сів на лавочці, гарний вигляд. Взяв собі пляшечку вина і сидів сам попивав вино з офігенним видом на море. Ми з цього приводу не спілкувалися, ми в перший раз поспілкувалися на цю тему на пост-шоу. Коли вже повністю відпустило, коли вже спокійно та усвідомлено... І на той час у мене вже були стосунки. Взагалі, спасибі їй за той момент, який був пережитий, урок, коли тебе відкидають. Тобто з легкістю відпускати людину", - розповів Дмитро Шевченко.

Також, Дмитро Шевченко розповів, що досі підтримує контакт з екс-учасниками "Холостячки". У тому числі з Андрієм Задворним.

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