Как передает Politeka.net, Дмитрий Шевченко получил отказ в финале второго сезона проекта "Холостячка" со Златой Огневич. Певица выбрала другого - Андрея Задворного. На одном из интервью, Шевченко рассказал, как пережил отказ Огневич и какой сделал вывод.

"Я сел на лавочке, красивый вид. Взял себе бутылочку вина и сидел сам попивал вино с офигенным видом на море. Мы по этому поводу не общались, мы в первый раз пообщались на эту тему на пост-шоу. Когда уже полностью отпустило, когда уже спокойно и осознанно... И на то время у меня уже были отношения. Вообще, спасибо ей за тот момент, который был пережит, урок, когда тебя отвергают. То есть с легкостью отпускать человека", — рассказал Дмитрий Шевченко.

Также, Дмитрий Шевченко рассказал, что до сих пор поддерживает контакт с экс-участниками "Холостячки". В том числе с Андреем Задворным.

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