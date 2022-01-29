Переможниця одного з сезонів реаліті-шоу" Холостяк " Даша Квіткова вирішила показати, як виглядає її фігура в купальнику.

Як повідомляє Politeka.net, відома блогер і дружина головного героя "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова вирішила показати, як вона виглядає після схуднення через кілька місяців після пологів. Дівчина вирішила з чоловіком провести на Сейшелах цілих 21 день, тому активно розповідає про пригоди на своїй сторінці.

"Так, Ми кожен день щось стираємо, у нас же маленька дитина. Незважаючи на погоду, в купальник все одно влізла. Поки дощ, тут взагалі нічого робити. Лев радіє, так як розглядає краплі, дихає океаном і просто кайфує тут-це радує» - висловилася Квіткова про відпочинок.

Також вона показала фігуру після народження сина. У день пологів вага Квіткової становив 83 кг, до пологів 53-54. А зараз вона зупинилася на вазі 60 кг, поки худне і відновлюється.

Також Квіткова розповіла, що вони з Добриніним планували удвох полетіти на Мальдіви, але відмовилися від цієї ідеї. На Сейшели ж вони все одно взяли дитину з собою. Після цього пара мало не щодня скаржилася на прорізання зубів дитини, погану погоду або інші моменти.

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