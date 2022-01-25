Блогерка Даша Квіткова та її чоловік Микита Добринін, герой дев'ятого сезону шоу "Холостяк", зараз відпочивають на Сейшелах - з собою парочка взяла маленького сина, якому всього шість місяців.

23-річна Квіткова і її 34-річний коханий зіткнулися з проблемами на початку своєї подорожі. Труднощі виникли зі здоров'ям у мами і малюка, а також побутовим облаштуванням відпочинку з немовлям. Квіткова поскаржилася у своїх "сторіз" в Instagram на важкий переліт, морську хворобу, якою вона примудрилася перехворіти кілька разів, і зуби, що прорізаються в сина, передає Politeka.net.

Щодо останнього моменту батьки навіть звернулися до дитячої поліклініки, так як у дитини чотири дні трималася температура понад 38 градусів.

Даша кожен свій крок описує в соцмережі, тому цілком логічно, що тут же знайшлися порадники, яким стало шкода дитини.

"Читаю в коментарях: "Навіщо дитину піддавати таким випробуванням, вона же ще маленька дуже". Яким, б..., випробуванням, задаюся я питанням. Ми змушуємо його зуби прорізатися?", - обурилася дружина Добриніна.

Дівчина дала відсіч хейтерам, поставивши лінію між своєю сім'єю і рештою світу: "У мене є 1% аудиторії, які неуважні, і вирішують, що їх коментарі дуже доречні, мовляв, ось зараз-то вони й поставлять мене на місце?".

Квіткова додала, що була готова до проблем із зубками і взяла з собою цілу аптечку.

"Просто я не очікувала, що це буде в перші дні... Почекайте... Якщо у мене трапилася три рази морська хвороба і кон'юнктивіт, то виходить... що я себе теж мучу. Все логічно тоді)", - огризнулася дружина екс-"Холостяка".

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