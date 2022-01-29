Как сообщает Politeka.net, известная блогер и жена главного героя "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова решила показать, как она выглядит после похудения спустя несколько месяцев после родов. Девушка решила с мужем провести на Сейшелах целых 21 день, поэтому активно рассказывает о приключениях на своей странице.

«Да, мы каждый день что-то стираем, у нас же маленький ребенок. Несмотря на погоду, в купальник все равно влезла. Пока дождь, тут вообще нечего делать. Лев радуется, так как рассматривает капли, дышит океаном и просто кайфует тут – это радует» - высказалась Квиткова об отдыхе.

Также она показала фигуру после рождения сына. В день родов вес Квитковой становил 83 кг, до родов 53-54. А сейчас она остановилась на весе 60 кг, пока худеет и восстанавливается.

Также Квиткова рассказала, что они с Добрыниным планировали вдвоем полететь на Мальдивы, но отказались от этой идеи. На Сейшелы же они все равно взяли ребенка с собой. После этого пара чуть ли не каждый день жаловалась на прорезание зубов ребенка, плохую погоду или другие моменты.

Ранее Politeka сообщала, что "Холостяк" Добрынин устроил Квитковой, что худеет после родов, свидание мечты "С видом на океан".

Напомним, что жена "Холостяка" Добрынина рассказала об огромном минус жизни на Сейшелах: "Ничего не помогает".

Также Politeka писала, что жена "Холостяка" Добрынина показала нескромные развлечения с мужем на пляже: "Извините, но...".