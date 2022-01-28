Як передає Politeka.net, Соня Євдокименко прославилася як модель. Також, вона є онукою легендарної співачки Софії Ротару. В соціальних мережах Євдокименко - відома блогер. Цього разу на своїй сторінці в Instagram внучка Ротару опублікувала нові фото. На кадрах Соня Євдокименко позує на камеру сидячи в кріслі в шикарній атласній блузці з розстебнутими гудзиками та в широких брюках.
"2 квитки на літак в будь-яку точку світу. Куди б ви пішли прямо зараз?", — запитала в українців Соня Євдокименко.
Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією, де відповіли на питання: "У твоє серце", "Прекрасна", "Навіть не впізнала Софію!😍 Такий привабливий жіночий образ відображений! ❤️ Загадкова, красива, стильна, сексапільна!", "Найкрасивіша", "Там, де тепло і море", "До себе додому на Далекий Схід", "Подалі, подалі) якісь острови в Тихому океані".
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