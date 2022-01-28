Ведучий шоу "Маска" та інших відомих українських проектів Володимир Остапчук несподівано повернувся до Канади, залишивши свою дружину в Україні.

Як пише Politeka.net, шоумен поділився в Instagram новим знімком з іншого боку земної кулі. Остапчук повідомив, що зараз знаходиться в Канаді. З цією країною його пов'язують особливі відносини, адже в 2017 році ведучий перебрався туди жити з сім'єю. В Україну Остапчук повернувся тільки в 2019 році.

На новому знімку ведучий позував на тлі великого знака з написом "Торонто" і місцевого міського пейзажу. Одягнений Остапчук був по-зимовому тепло, адже Канада славиться своїми морозами.

"Привіт з Канади", - підписав кадр шоумен.

Примітно, що в поїздку він відправився без своєї дружини Христини Гірник. На цю тему вона сама пожартувала в коментарі до посту.

"Зараз ЗМІ напишуть: Остапчук залишив дружину і поїхав до Канади.... Ех, а мене попереджали, що поматросить і кине", - написала Гірник.

"Еге ж. Від тебе втечеш", - відповів на це Остапчук.

Шанувальники ведучого також відреагували на його пост.

"Поїхав подавати на спонсорство?", "Далеко ти забрався", "говорить і показує Торонто...",- пишуть люди.

Нагадаємо, ведучий шоу "Маска" Володимир Остапчук полетів з неспокійної України без дружини.

Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука після одкровень про свої діагнози не витримала образ.

Також Politeka писала, що тричі вакцинований Остапчук отримав результати тесту на коронавірус.