Як пише Politeka.net, танцівниця поділилася новими кадрами в Instagram. На них Кухар показала, як вони з чоловіком і одночасно партнером по балету Олександром Стояновим гуляли у французькому місті Пуатьє, куди приїхали в рамках гастрольної програми.
На відео пара проводила час у парку біля фонтану. Судячи з темряви і похмурого неба, погода була не самою розташовує для прогулянок. Кухар зізналася, що її чоловікові не хотілося фотографуватися, проте їй все ж вдалося зробити знімок на тлі фонтану.
"Старанно змушувала чоловіка фоткатися", - написала балерина.
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Вона також зняла на відео собаку, яка грала у фонтані.
"Ось кому тепло! Прогулянки входили в обов'язкову програму наших гастролей. Типовий французький парк, а ми зі Стояновим замерзли", - вимовила за кадром Кухар, ще раз показавши чоловіка.
Балерина також показала, що ввечері вони вирушили в місцевий ресторан ласувати устрицями.
"Говоримо Франція - маємо на увазі устриці, говоримо-устриці, маємо на увазі – Франція!", - написавши Кухар.
Нагадаємо, чоловік Катерини Кухар Стоянов козирнув своїми успіхами на продюсерському терені.
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Також Politeka писала, що Катерина Кухар звернулася до українців з несподіваним проханням.