Відома українська прима-балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар показала, як вони з чоловіком проводили час на гастролях у Франції.

Як пише Politeka.net, танцівниця поділилася новими кадрами в Instagram. На них Кухар показала, як вони з чоловіком і одночасно партнером по балету Олександром Стояновим гуляли у французькому місті Пуатьє, куди приїхали в рамках гастрольної програми.

На відео пара проводила час у парку біля фонтану. Судячи з темряви і похмурого неба, погода була не самою розташовує для прогулянок. Кухар зізналася, що її чоловікові не хотілося фотографуватися, проте їй все ж вдалося зробити знімок на тлі фонтану.

"Старанно змушувала чоловіка фоткатися", - написала балерина.

Вона також зняла на відео собаку, яка грала у фонтані.

"Ось кому тепло! Прогулянки входили в обов'язкову програму наших гастролей. Типовий французький парк, а ми зі Стояновим замерзли", - вимовила за кадром Кухар, ще раз показавши чоловіка.

Балерина також показала, що ввечері вони вирушили в місцевий ресторан ласувати устрицями.

"Говоримо Франція - маємо на увазі устриці, говоримо-устриці, маємо на увазі – Франція!", - написавши Кухар.

Нагадаємо, чоловік Катерини Кухар Стоянов козирнув своїми успіхами на продюсерському терені.

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