Дев'ятий сезон гумористичного шоу "Ліга Сміху" обіцяє бути цікавим і не менш смішним, передає Politeka.net. Ведучим проекту залишився Євген Кошовий, а компанію йому цього разу склав фронтмен команди «Загорецька Л.С.» – Віктор Розовий. Примітно, що до цього пару сезонів другим ведучим працював репер Потап.
Контент-кріейтор "Квартал 95" Расул Мірзаєв розмістив знімок разом з двома ведучими "Ліги Сміху". На фото Євген Кошовий насмішив виглядом, адже кривлявся.
"Віть-віть-віть, тьох-тьох-тьох, Ай-я-я, ох-ох-ох… ", - підписав знімок Мірзаєв.
Публікація швидко зібрала майже 200 лайків і трохи коментарів.
"Градація лисини від більшого до меншого!", "😂👏👏👏", "🔥🔥🔥🔥🔥", - написали користувачі Мережі.
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Зазначимо, в новому сезоні "Ліги Сміху" команди будуть оцінювати і курирувати всім відомі Станіслав Боклан, Маша Єфросиніна, Володимир Дантес, Олександр Пікалов, а також повернеться Ігор Ласточкін, і зніметься Тетяна Лазарєва, яка спробує себе в цій ролі вперше.
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