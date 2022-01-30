Зірка "Квартал 95" Євген Кошовий поділився кадром, зробленим під час зйомки шоу "Ліга Сміху", в якому тепер працює з новим ведучим.

Дев'ятий сезон гумористичного шоу "Ліга Сміху" обіцяє бути цікавим і не менш смішним, передає Politeka.net. Ведучим проекту залишився Євген Кошовий, а компанію йому цього разу склав фронтмен команди «Загорецька Л.С.» – Віктор Розовий. Примітно, що до цього пару сезонів другим ведучим працював репер Потап.

Контент-кріейтор "Квартал 95" Расул Мірзаєв розмістив знімок разом з двома ведучими "Ліги Сміху". На фото Євген Кошовий насмішив виглядом, адже кривлявся.

"Віть-віть-віть, тьох-тьох-тьох, Ай-я-я, ох-ох-ох… ", - підписав знімок Мірзаєв.

Публікація швидко зібрала майже 200 лайків і трохи коментарів.

"Градація лисини від більшого до меншого!", "😂👏👏👏", "🔥🔥🔥🔥🔥", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, в новому сезоні "Ліги Сміху" команди будуть оцінювати і курирувати всім відомі Станіслав Боклан, Маша Єфросиніна, Володимир Дантес, Олександр Пікалов, а також повернеться Ігор Ласточкін, і зніметься Тетяна Лазарєва, яка спробує себе в цій ролі вперше.

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