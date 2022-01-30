Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram український ведучий Григорій Решетник, який прославився завдяки участі в найпопулярніших українських проектах, вирішив показати кадри з відпочинку з дружиною. Разом з Христиною він відправився на вечір колег і друзів, де добре провів час.
Як можна помітити, пара вирішила до початку вихідних трохи розслабитися без дітей. Пара виховує трьох хлопчиків, які досить маленькі і за ними завжди треба наглядати. Тому в п'ятницю ввечері подружжя вирішило трохи звільнити свій графік.
"Сьогодні вітаємо прекрасну і талановиту людину @tamerlan_alena 💪 Тамерлан і Оленчик, будьте щасливі і улюблені 💃 🏻 🕺 🏻 любимо ❤ ️" - пише Григорій решетник.
"Обожнюю вас❤; вітаю їх🔥; Привіт!!! Міцного здоров'я!!Ви всі прекрасні👍 👍 👍 ❤ ️ " - пишуть у відповідь.
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Також у себе в Instagram український ведучий, який вів проекти "Холостяк " і" Холостячка", а також шоу" Україна має талант " на телеканалі СТБ, похвалився престижною нагородою і показав кадри з церемонії нагородження.
Користувачі Мережі в захваті. Вони вітають Григорія Решетника з нагородою, і вважають, що вона цілком заслужена.
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