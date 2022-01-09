Як пише Politeka.net, Григорій Решетник є успішним вітчизняним телеведучим і зіркою телеканалу "СТБ". Зірка нещодавно працював над проектами "Холостячка", "Україна має талант", а тепер зніматиметься в шоу "Холостяк". Не забуває Решетник і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото Решетник був у сорочці і брюках, позуючи перед дзеркалом. Зірка збирався на перші зйомки після новорічних свят.
"Сьогодні перший робочий знімальний день цього року
Свята пройшли, точніше-пролетіли. Однак було дуже класно!
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Зустрічі з рідними, друзями, проведений час з дітьми-просто безцінні моменти, які заряджають, надихають на нові звершення і досягнення
Дякую вам за тисячі теплих слів і поздоровлень-все взаємно, будьте щасливі і радійте життю
Ну і звичайно напишіть, Як ви провели ці дні, як і де святкували, вже вийшли на роботу або ще???",- написано було під фото.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Стиль вогонь", "Гриша стильний", " Красунчик. Чекаємо неймовірну правду про зірок", " Гриша вогонь. Вже завтра починаються робочі дні".
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