Григорій Решетник, який відомий за проектами" Холостяк " і багатьом іншим, показав, як збирається на зйомки вперше після новорічних свят.

Як пише Politeka.net, Григорій Решетник є успішним вітчизняним телеведучим і зіркою телеканалу "СТБ". Зірка нещодавно працював над проектами "Холостячка", "Україна має талант", а тепер зніматиметься в шоу "Холостяк". Не забуває Решетник і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Решетник був у сорочці і брюках, позуючи перед дзеркалом. Зірка збирався на перші зйомки після новорічних свят.

"Сьогодні перший робочий знімальний день цього року

Свята пройшли, точніше-пролетіли. Однак було дуже класно!

Зустрічі з рідними, друзями, проведений час з дітьми-просто безцінні моменти, які заряджають, надихають на нові звершення і досягнення

Дякую вам за тисячі теплих слів і поздоровлень-все взаємно, будьте щасливі і радійте життю

Ну і звичайно напишіть, Як ви провели ці дні, як і де святкували, вже вийшли на роботу або ще???",- написано було під фото.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Стиль вогонь", "Гриша стильний", " Красунчик. Чекаємо неймовірну правду про зірок", " Гриша вогонь. Вже завтра починаються робочі дні".

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