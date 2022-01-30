Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм украинский ведущий Григорий Решетник, который прославился благодаря участию в самых популярных украинских проектах, решил показать кадры из отдыха с женой. Вместе с Кристиной он отправился на вечер коллег и друзей, где хорошо провел время.
Как можно заметить, пара решила к началу выходных немного расслабиться без детей. Пара воспитывает троих мальчиков, которые довольно маленькие и за ними всегда надо приглядывать. Поэтому в пятницу вечером супруги решили немного освободить свой график.
«Сегодня поздравляем прекрасного и талантливого человека @tamerlan_alena 💪 Тамерлан и Аленчик, будьте счастливы и любимы 💃🏻🕺🏻 Любим ❤️» - пишет Григорий решетник.
«Обожаю вас❤; Поздравляю их🔥; Привет!!! Крепкого здоровья!!Вы все прекрасны👍👍👍❤️» -пишут в ответ.
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Также у себя в Инстаграм украинский ведущий, который вел проекты "Холостяк" и "Холостячка", а также шоу "Україна має талант" на телеканале СТБ, похвастался престижной наградой и показал кадры с церемонии награждения.
Пользователи сети в восторге. Они поздравляют Григория Решетника с наградой, и считают, что она вполне заслуженная.
Напомним, что Кристина Решетник растрогала кадрами с детьми: «Надо еще девочку им…».
Как сообщала Politeka, Кристина Решетник раскрыла секрет, как все успевает с большой семьей: "Все просто".
Также Politeka писала, что Кристина Решетник растрогала необычным кадром с мужем: "Мое все".