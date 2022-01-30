Як повідомляє Politeka.net, у сторіс у своєму Instagram 29-річна колишня модель часто показує ефектні кадри і розповідає про життя. Нерідко Анна ділиться розпорядком дня, говорить про харчування або догляд за собою, так як захоплена спортом і дотримується певних обмежень для підтримки ваги.

Однак, не відмовляє собі Богдан і у відпочинку, нерідко вирушаючи в ресторани разом з друзями і близькими, як цього разу. Анна показала новий образ перед камерою. У чорній атласній сукні міні-довжини і з маскою на обличчі їй вдалося здивувати.

А ось розпущені локони вона залишила без укладок, вважаючи за краще зручність. Тому Анна також вибрала не взуття на шпильці, а чорні ботфорти.

"Трошки сьогодні потанцюємо" - пояснила Анна.

А нещодавно Ганну Богдан запитали про те," чи зібрала вона вже" тривожну валізу"і як ставиться до того, що відбувається в країні". Богдан зважилася відповісти на питання.

"Ні, вірю, що все буде добре 🙏 дуже люблю свою країну і хочеться жити мирно", - сказала обраниця "Холостяка".

Зауважимо, що зараз в мережі активно шириться інформація про можливий наступ Росії на Україну, що сильно турбує громадян нашої держави.

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