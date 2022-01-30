Як пише Politeka.net, Олена Шоптенко вирішила взяти участь у новій фотосесії, заради якої перетворилася і одягла ніжно-кремову сукню майже до підлоги. Без принтів і прикрас образ хореографа виглядав дуже ніжно і мило.
Також Алена вирішила повторити кілька танцювальних рухів перед камерою і віддалася моменту, всіляко згинаючись і показуючи себе з різних сторін. Співачка Олександра Зарицька не втрималася від коментаря:»це найкраще позування, яке я тільки бачила".
"Іноді потрібно дозволяти собі імпровізувати» - коментує своє відео Шоптенко.
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Відзначити, Шоптенко нещодавно святкувала своє 34-річчя, на честь чого її привітали колеги та українські знаменитості.
Олександра Зарицька з групи KAZKA написала наступне: "Моя леді бос, натхненниця, моя"зробіть все і відразу". Я пишаюся тим, що можу назвати тебе своєю рідною душею, ти унікальна і неповторна, я твоя віддана прихильниця".
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