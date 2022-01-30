Шеф-кухар зі світовим ім'ям і суддя кулінарного шоу "МайстерШеф" Ектор Хіменес-Браво підказав, що робити, щоб бути бадьорим і повним сил.

Хіменес-Браво, якому нещодавно стукнуло 50, розговорився в своєму Instagram, опублікувавши кілька яскравих фото, передає Politeka.net.

Ресторатор вирішив поговорити про втому - про ту, коли просто поспати буде мало.

"У 50 відчувати себе на 25? Це може звучати смішно, але це правда. Одного разу я відпрацював дві доби поспіль на зйомках "МайстерШеф", а потім поїхав зніматися в рекламі. Для мене в порядку речей: летіти в інше місто виступити на врученні премії, побути на заході, відразу летіти назад... Так, не кожному це під силу. І мало хто розуміє, про яку втому я говорю", - розкрився Хіменес-Браво.

Щоб бути "молодим", суддя "МайстерШеф" порадив українцям звернути увагу на свій гормональний фон (звичайно, потрібна допомога медиків).

"Ви уявляєте, що відбувається з гормонами в такий період? Тренування 5-6 разів на тиждень, правильне харчування - це добре, але гормональний фон відповідає: за ваш сон, здоровий апетит, моральний стан. Просто за те, щоб ви не були «живим мерцем», який переміщається з одного кадру в інший, щоб ви встигали відчувати, як навколо живе світ. Багато колег по TV знають, що це. Так що, цей пост - подяка моїм лікарям Євгенії і Антону за те, що я здатний жити в своєму щоденному ритмі", - підсумував Ектор.

Користувачі за лічені хвилини встигли залишити кілька коментарів:

"Моліться за Україну... Вона дала вам такі блага, можливості, що ви в 50 відчуваєте себе на 25!"

"Екторе! Ви чудово виглядаєте! А Ваша посмішка ще більше прикрашає Вас!😍"

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