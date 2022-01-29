Як повідомляє Politeka.net, Кім Кардашьян після розлучення активізувала свою роботу над брендом одягу, який тепер особисто рекламує. Для цього Кім влаштовує фотосесії в різних локаціях і змінює одяг перед камерами.
Не обходиться без цікавих моментів-зазвичай модель робить акцент на формах або своєму в цілому охайному вигляді з блискучими локонами і яскравим макіяжем. Однак цього разу Кім позбулася зайвої відкритості.
Кім вибрала вбрання з імітацією корсета і зробила сукню досить тонким, щоб воно було схоже на сіточку.
"Така чудова жінка; можна і молодше; я бездоганно бачу цей вид❤️; ❤ ️ вау😍 не можна ж так красиво виглядати; Я заздрю; красуня⚡️; Чудово; Чудово 😍; завжди Божественно😍; плаття сподобалося 👗; Кім красуня.. Дуже..👌 🏾 ; я люблю цей наряд; красиво🙌❤️; обожнюю твій макіяж @ kimkardashian🧡; вогняна жінка🔥 😍; ваша робота бездоганна😍; кім така красива!; Красиво 😍; приголомшливо 😍; досконалість😍 😍».
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Також Кім поділилася зі своєю аудиторією спекотною фотосесією з відпустки. На фотографіях зображена на красивому пляжі серед густої екзотичної зелені, вона вмостилася на шезлонгу, спокусливо згинаючись.
Перед камерою зірка з'явилася у відвертому яскраво-рожевому купальнику, який підкреслює апетитні форми і струнку фігуру. Волосся красуні зібрані в акуратний хвіст, а на її обличчі величезні сонцезахисні окуляри.
Нагадавши, Кім Кардашьян в чорному купальнику облилася водою заради ефектного вигляду:"безтурботна королева".
Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян висміяли за незручний образ з обтягуючим костюмом:"зніміть, досить вже".
Також Politeka писала, що Кардашьян в дивному вбранні показала, як зазначила Святвечір у колі сім'ї: фото.