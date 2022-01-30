Дружина переможця вокальних проєктів "Голос. Діти" та "Голос країни" Романа Сасанчина Іванка розповіла шанувальникам, чому її рідні не були на хрестинах.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 24-річна дружина 19-річного переможця шоу "Голос. Діти" та "Голос країни" Романа Сасанчина Іванка, яка 30 грудня 2021 року народила дочку Елізабет, часто спілкується із шанувальниками та відповідає на їхні питання.

Нагадаємо, що нещодавно Сасанчині похрестили маленьку дочку. У своїх соціальних мережах Іванка та Роман охоче ділилися кадрами святкування. На події приїхали лише батьки Романа, тому шанувальники одразу почали цікавитися, чому не було рідних Іванки.

"На жаль, з моїми батьками немає фотографій, їх не було. Тато за кордоном, а мама захворіла і не могли ніяк приїхати. Сестра також за кордоном", - пояснила Іванка.

Помітно, що дівчина засмутилася через те, що її рідні не змогли побачити хрещення маленької Елізабет.

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