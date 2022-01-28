Як передає Politeka.net, зовсім недавно у переможця проєкту "Голос країни" Романа Сасанчина і його дружини Іванна, яка старша за нього на пару років, народилася дочка. Дитину назвали Елізабет. Варто відзначити, що Сасанчину всього 19 років.

Його дружина - Іванна є відомим блогером на платформі Instagram. Після пологів, дівчина почала активно займатися своєю фігурою і приводити себе в порядок. На своїй сторінці в Instagram Іванна показала, як збулася її заповітна мрія. Дівчина вирішила наростити волосся за допомогою африканського методу нарощування, він має на увазі під собою, що пасма кріпляться на косички до коріння свого волосся.

Іванна Сасанчина показала етапи процесу, і як відразу її зовнішність змінили довге волосся.

"Здійснила мрію", - поділилася дружина переможця"Голосу країни".

Нагадаємо, що нещодавно дружина Сасанчина різко відповіла Своїм ненависникам і висловила, що думає про них. Також, вона показала тих, заради кого живе і назвала їх головними людьми у своєму житті.

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