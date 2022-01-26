23-річна Іванна Сасанчин, яка на чотири роки старша за свого обранця в "сторіз" в Instagram відповіла на питання, які цікавили її фолловерів, передає Politeka.net.
Так, Іванну Сасанчин запитали, чому її батьки не допхають з дитиною перший час.
«Тому що дитинку народжували ми для себе. Не для батьків. Батьки приїхали, потішились малишечкою і поїхали додому, а ми ростимо, їмо, спимо, не спимо, хтось взагалі не спить», - відповіла дівчина.
Дружина Романа Сасанчина переконана, що батьки не зобов’язані сидіти з маленькими внуками.
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«Особисто моя думка на рахунок цього. Не мають батьки приїжджати сидіти тобі з дитиною. Дитинку ви народили для себе, тому будь ласка, вирощуйте, виховуйте, і тому подібне. А батьки хай відпочивають, вони вже виросли нас», - сказала Іванна Сасанчин.
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