23-річна Іванна Сасанчин, яка на чотири роки старша за свого обранця в "сторіз" в Instagram відповіла на питання, які цікавили її фолловерів, передає Politeka.net.

Так, Іванну Сасанчин запитали, чому її батьки не допхають з дитиною перший час.

«Тому що дитинку народжували ми для себе. Не для батьків. Батьки приїхали, потішились малишечкою і поїхали додому, а ми ростимо, їмо, спимо, не спимо, хтось взагалі не спить», - відповіла дівчина.

Дружина Романа Сасанчина переконана, що батьки не зобов’язані сидіти з маленькими внуками.

«Особисто моя думка на рахунок цього. Не мають батьки приїжджати сидіти тобі з дитиною. Дитинку ви народили для себе, тому будь ласка, вирощуйте, виховуйте, і тому подібне. А батьки хай відпочивають, вони вже виросли нас», - сказала Іванна Сасанчин.

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