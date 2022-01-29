19-річний Роман Сасанчин разом зі своєю 24-річною дружиною Іванною вперше стали батьками дівчинки Елізабет в кінці грудня 2021-го, пише Politeka.net. У своїх акаунтах Instagram щасливі батьки розповідають про важливу подію.
Цього разу артист прийшов на ефір програми Сніданок з 1+1, де розповів, коли дозволив побачити Елізабет своїм батькам.
"Батьки приїхали через два тижні після народження. Ми так трохи переживали й боялися, тільки дитина новонароджена, вона ще в принципі не адаптована до життя. І так домовилися з батьками, що трохи вона побуде вдома, а вони вже потім приїдуть", - поділився Роман Сасанчин.
За словами співака, батьки просто чудово відреагували на внучку.
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"Вони зайшли спочатку в будинок, потім я обов'язково їх змусив помити руки", - посміхаючись, згадував співак. - "Вони зайшли в кімнату, моя мама відразу в сльозах, і вони очам не вірили, що це їхня внучка. Це перша їхня внучка, і взагалі з онуків. У мене ще є старша сестричка, але поки її трохи обігнав".
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