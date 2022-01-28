Дружина 19-річного переможця вокальних шоу "Голос. Діти" і "Голос країни-10" Романа Сасанчина, Іванна, показала сімейну ідилію, хоча раніше не могла стримати негативні емоції.

Роман Сасанчин наприкінці грудня минулого року став батьком, пише Politeka.net. Співак намагається допомагати дружині, Іванні, з дитиною, але у нього не завжди знаходиться час.

Днями пара посварилася через те, що артист не прийшов додому на допомогу. Про це Іванна повідомила в Instagram, зізнавшись, що засмутилася і не хоче бачити чоловіка.

На щастя, молоде подружжя знайшло спільну мову, і 27 січня вже з'явилося разом. У їхній родині відбулася важлива подія - хрещення дочки Елізабет. На відео дівчина заколисувала дитину під музику. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

"Це безмежна любов❤️", - написала дружина Романа Сасанчина.

Публікація швидко зібрала багато переглядів і коментарів.

"Зайчики 😍 Елізабет просто няшка ❤️", " Вітаю з Хрещенням донечка❤️❤️❤️ ви красуні❤️❤️❤️🔥🔥🔥", "дуже красиві 😍 😍 😍 красуні😍😍👏👏❤️❤️", "вітаю 🌷! Нехай ваша принцеса росте здоровою і щасливою!!!", - написали користувачі Мережі.

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