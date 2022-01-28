Роман Сасанчин наприкінці грудня минулого року став батьком, пише Politeka.net. Співак намагається допомагати дружині, Іванні, з дитиною, але у нього не завжди знаходиться час.
Днями пара посварилася через те, що артист не прийшов додому на допомогу. Про це Іванна повідомила в Instagram, зізнавшись, що засмутилася і не хоче бачити чоловіка.
На щастя, молоде подружжя знайшло спільну мову, і 27 січня вже з'явилося разом. У їхній родині відбулася важлива подія - хрещення дочки Елізабет. На відео дівчина заколисувала дитину під музику. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)
"Це безмежна любов❤️", - написала дружина Романа Сасанчина.
Галкін, знявши як жує Алла Пугачова на домашній кухні, показав, що вони їдять "Скільки того життя"
Суддя "Майстер Шеф" Мартиновська засвітилася в обіймах відомого красеня: "Сильно пощастило"
Євген Кошовий на рідкісному фото показав старшого брата, який поїхав з України: "там такі люди цінні"
Полякова здивувала вчинком на адресу Тіни Кароль після їх серйозного конфлікту: "Будь щаслива"
Сів у маршрутку і пропав: біда сталася зі зниклим українцем, знайдено тіло
Публікація швидко зібрала багато переглядів і коментарів.
"Зайчики 😍 Елізабет просто няшка ❤️", " Вітаю з Хрещенням донечка❤️❤️❤️ ви красуні❤️❤️❤️🔥🔥🔥", "дуже красиві 😍 😍 😍 красуні😍😍👏👏❤️❤️", "вітаю 🌷! Нехай ваша принцеса росте здоровою і щасливою!!!", - написали користувачі Мережі.
Нагадаємо, дружина переможця "Голосу країни" Сасанчина кардинально змінила образ
Як повідомляла Politeka, переможець "Голосу країни" Сасанчин з дружиною хрестили єдину дочку
Також Politeka писала, що дружина переможця "Голосу країни" Сасанчина, залишившись з донькою удвох, поскаржилася на життя