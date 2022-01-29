Цього разу Квіткова вирішила показати, кокой буває і інша сторона її відпочинку з дитиною на курорті.

Даша Квіткова стала дружиною "Холостяка" Микити Добриніна після проекту і тепер нерідко розповідає в Instagram про те, чим вони зараз займаються, передає Politeka.net. Пара намагається потримати свою популярність в соціальних мережах, щоб бути в центрі уваги.

Пара вирішила провести на Сейшелах більше двадцяти днів для своєрідного перезавантаження, щоб з новими силами приступити до роботи. Не обходиться серед аудиторії квіткової і Добриніна без обурення – пару вже розкритикували за часті скарги на відпочинок.

Тим не менш, Квіткова різко висловилася, що так пишуть тільки ті, хто сидить вдома і скаржиться, поки вони самі відпочивають на дорогому курорті. Цього разу вона показала свої будні з сином:

"Ось тобі і фоточка, випрані речі і чоловіки, які завжди поруч. Хотіла зробити спокусливу фоточку, але реалії не дозволяють. Хто знайшов Микиту і Льва?».

Також ми писали, Микита і Даша взяли на відпочинок маленького сина і через це отримали багато негативу в мережі, їм довелося особисто відповісти.

У відповідь парі написали, що слід було почекати з активним відпочинком. Як і очікувалося, Квіткова зухвало заявила, що не ндужадется в подібних радах, адже їй пишуть таке люди, які сидять вдома, поки вона з мужам на Сейшелах.

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