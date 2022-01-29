В этот раз Квиткова решила показать, кокой бывает и другая сторона ее отдыха с ребенком на курорте.

Даша Квиткова стала женой "Холостяка" Никиты Добрынина после проекта и теперь нередко рассказывает в Инстаграм о том, чем они сейчас занимаются, передает Politeka.net. Пара старается подерживать свою популярность в социальных сетях, чтобы быть в центре внимания.

Пара решила провести на Сейшелах более двадцати дней для своеобразной перезагрузки, чтобы с новыми силами приступить к работе. Не обходится среди аудитории Квитковой и Добрынина без возмущения – пару уже раскритиковали за частые жалобы на отдых.

Тем не менее, Квиткова резко выразилась, что так пишут только те, кто сидит дома и жалуется, пока они сами отдыхают на дорогом курорте. В этот раз она показала свои будни с сыном:

«Вот тебе и фоточка, постиранные вещи и мужчины, которые всегда рядом. Хотела сделать соблазнительную фоточку, но реалии не позволяют. Кто нашел Никиту и Льва?».

Также мы писали, Никита и Даша взяли на отдых маленького сына и из-за этого получили много негатива в сети, им пришлось лично ответить.

В ответ паре написали, что следовало повременить с активным отдыхом. Как и ожидалось, Квиткова дерзко заявила, что не ндужадется в подобных советах, ведь ей пишут такое люди, которые сидят дома, пока она с мужам на Сейшелах.

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