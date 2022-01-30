Як пише Politeka.net, Юрій Горбунов є успішним телеведучим і чоловіком Каті Осадчої. Пара разом веде шоу" Голос країни", 12-й сезон якого йде по українському телебаченню. Зірка вирішив підігріти до проекту, в якому тренерами стали Оля Полякова, Святослав Вакарчук, Надя Дорофєєва і Потап, поділившись новим фото в Instagram.
На фото Юрко був у стильному костюмі, надівши замість сорочки білу футболку. А поруч Котити сиділа в ефектній міні-сукні з відкритими плечима. Зірка зазначив, що знімок був зроблений в 12-му павільйоні ВДНГ в Києві.
"Вже завтра наступний епізод голосу!! Як наші Учасники? Яка вам атмосфера?", - було написано під фото.
Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
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"Красива пара", "вогонь", "обожнюю голос", "але ви тут Класні".
Нагадаємо, Катя Осадча в незвичайному капелюсі поділилася з українцями п'ятничним настроєм
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