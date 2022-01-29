Українську актрису Ольгу Сумську жахнула картина, що відкрилася в одному з популярних місць відпочинку в Києві - зірка не змовчала.

55-річна Сумська опублікувала свіжі кадри в "сторіз" у себе в Instagram, на яких показала прогулянку зі своїми улюбленицями, собачками Джесікою і Жасмин, передає Politeka.net.

"Нарешті, приїхала мама і може погуляти з собачками. Ось такі наші зайчата! Джессі і Жасмин дуже раді прогулянці", - говорить на кадрах Сумська, а біля неї на повідках бігали дві чихуахуа у кумедних комбінезонах.

Надалі Ольга звернулася до українців з проханням прибирати за своїми улюбленцями на вулиці.

"Я, наприклад, за своїми собачками завжди прибираю, - гордо заявила актриса, присоромивши тих, хто так не робить, - Весь парк загиджений, причому страшні купи, тому прохання: люди, прибирайте за своїми собачками!"

До речі, згідно з українським законодавством, за вигул собак без намордників або не у відведених для цього місцях і за неприбирання екскрементів в нашій країні передбачений штраф у розмірі 170-340 гривень.

Раньше Сумська розповідала, як її собачки допомагали їй пережити карантин (коли театри були закриті, а гастролі скасовувалися).

"Наші прекрасні улюбленці допомагають пережити карантин, наповнюють день любов'ю і теплом!", - ділилася актриса, показуючи фото з песиками.

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