Народная и Заслуженная артистка Украины Ольга Сумская показала эффектный образ для нового проекта, впечатлив Виталия Козловского с украинцами.

Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская является знаменитой актрисой из Украины. Звезда почти 40 лет радует фанатов своей игрой в театре и кино, за что получила звания Народной и Заслуженной артистки Украины. Актриса и сейчас продолжает работать. Артистка недавно согласилась на роль в сериале "Алмаз". Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фолловерами самым интересным.

На новом фото Сумская показала образ, который использовала в сериале. Звезда была в пальто и шляпке, а на руках были перчатки. Артистка сидела в автомобиле, положив локоть на окно машины.

"Сериал "Алмаз". Роль - дама, загадочная и коварная... Уже скоро", - написала звезда под фото.

Фанаты, включая Виталия Козловского, поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Образ-просто шикарный!!! Элегантно, всегда говорю : богиня! Шляпки очень вам идут!!! Очень мило!", "Очень жду", "Вау, вау, Оля", "Леди - загадка", "Роковая женщина", "Пиковая дама".

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