Украинскую актрису Ольгу Сумскую ужаснула картина, открывшаяся в одном из популярных мест отдыха в Киеве - звезда не смолчала.

55-летняя Сумская опубликовала свежие кадры в "сториз" у себя в Инстаграм, на которых показала прогулку со своими питомицами, собачками Джессикой и Жасмин, передает Politeka.net.

"Наконец, приехала мама и может погулять с собачками. Вот такие наши зайчата! Джесси и Жасмин очень рады прогулке", - говорит на кадрах Сумская, а возле нее на поводках бегали две чихуахуа в забавных комбинезонах.

В дальнейшем Ольга обратилась к украинцам с просьбой прибирать за своими питомцами на улице.

"Я, например, за своими собачками всегда убираю, - гордо заявила актриса, пристыдив тех, кто так не делает, - Весь парк загаженный, причем страшные кучи, поэтому просьба: люди, убирайте за своими собачками!"

К слову, согласно украинскому законодательству, за выгул собак без намордников или не в отведенных для этого местах и за неуборку экскрементов в нашей стране предусмотрен штраф в размере 170—340 гривен.

Ранее Сумская рассказывала, как ее собачки помогали ей пережить карантин (когда театры были закрыты, а гастроли отменялись).

"Наши прекрасные любимцы помогают пережить карантин, наполняют день любовью и теплом!", - делилась актриса, показывая фото с песиками.

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