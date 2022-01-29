Як пише Politeka.net, Катя Нікітіна - відома гімнастка, а також актриса з "жіночого кварталу". Зірка радує українців своєю творчістю не тільки на ТБ, але і в інтернеті, де веде свій блог в соціальній мережі Instagram.
На новому відео Катя Нікітіна була у вузькому костюмі з вирізами спереду і ззаду. Зірка ефектно рухалася, вражаючи своїми формами на кадрах.
"У мене немає часу, щоб втрачати час. Любов з першого погляду. Я думаю, вам теж подобається... Чи Не так", - написала Котити.
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Фанати подивилися відео сотні разів і написали кілька коментарів:
"Вогонь", "Катюша ти чудово виглядаєш в цьому одязі просто, тобі дуже йде".
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