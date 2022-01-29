Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная гимнастка, а также актриса из "Женского квартала". Звезда радует украинцев своим творчеством не только на ТВ, но и в Интернете, где ведет свой блог в социальной сети Инстаграм.

На новом видео Катя Никитина была в узком костюме с вырезами спереди и ззади. Звезда эффектно двигалась, впечатляя своими формами на кадрах.

"У меня нету времени, чтобы терять время. Любовь с первого взгляда. Я думаю, вам тоже нравится... Не так ли", - написала Катя.

Фанаты посмотрели видео сотни раз и написали несколько комментариев:

"Огонь", "Катюша ты великолепно смотришься в этой одежде просто, тебе очень идет".

Напомним, звезда "Женского квартала" выставила формы напоказ в обтягивающем комбинезоне

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