Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная гимнастка, а также актриса из "Женского квартала". Звезда радует украинцев своим творчеством не только на ТВ, но и в Интернете, где ведет свой блог в социальной сети Инстаграм.
На новом видео Катя Никитина была в узком костюме с вырезами спереди и ззади. Звезда эффектно двигалась, впечатляя своими формами на кадрах.
"У меня нету времени, чтобы терять время. Любовь с первого взгляда. Я думаю, вам тоже нравится... Не так ли", - написала Катя.
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Фанаты посмотрели видео сотни раз и написали несколько комментариев:
"Огонь", "Катюша ты великолепно смотришься в этой одежде просто, тебе очень идет".
Напомним, звезда "Женского квартала" выставила формы напоказ в обтягивающем комбинезоне
А еще Politeka писала, что блондинка из "Женского квартала" Никитина устроила яркую фотосессию в стиле 90-х
Также Politeka сообщала, что блондинка из "Женского квартала" показала своё лицо вблизи в необычном освещении