Відомий шеф-кухар та ресторатор Ектор Хіменес-Браво розповів про особливості нового сезону шоу "Мастер Шеф. Битва сезонів", прем'єра якого відбулася на "СТБ".

Як повідомляє Politeka.net, на офіційній сторінці шоу "Мастер Шеф" опублікували інтерв'ю 50-річного шеф-кухаря, ресторатора та судді цього проєкту Ектора Хіменеса-Браво, у якому він розповів про особливості нового сезону "Мастер Шеф. Битва сезонів", прем'єра якого відбулася 22 січня 2022 року на телеканалі "СТБ".

"Суддя проєкту Ектор Хіменес-Браво розкрив ексклюзивні подробиці про новий формат 🔥", - написали на сторінці.

Так, Ектор назвав новий сезон шоу зустріччю родичів та зазначив, що тепер вони мають можливість оцінити професійний ріст учасників, дізнатися про їхні плани.

До того ж Хіменес-Браво розповів, що в "Мастер Шеф. Битва сезонів" було багато цікавих конкурсів, на проєкт приїжджали багато гостей-іноземців, була навіть його мама, яка прилетіла з Колумбії.

Також на шоу приходили Потап, судді проєкту "Україна має талант" Ксенія Мішина, Женя Кот та Сергій Притула, а також гості з Франції, Японії та Куби.

Загалом Ектор розповів багато цікавого про новий сезон шоу, але не всі шанувальники оцінили.

"Екторе, ваше шоу порядком набридло. Треба вчасно зупинити. Нудне, награне, передбачуване дійство", "А в чому новизна формату.Старі учасники це далеко не новий формат.Новий формат це зовсім інша ідея і як наслідок якийсь інший проект з іншою назвою", "Зустріч за новорічним столом , де виганяють кожного тижня когось))", - написали в мережі.

Раніше Politeka повідомляла, що учасниця "Мастер Шеф. Битва сезонів" вразила Хіменеса-Браво в першому ж конкурсі: "Вау, хочу звернутися до всіх...".

Нагадаємо, що "Вісім років я не був на кухні "Мастер Шеф": учасник "Битви сезонів" розповів, що з ним сталося.

Також Politeka писала, що "Дитя на підході": Ектор Хіменес-Браво проговорився про майбутню подію.